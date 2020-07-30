Erol Mütercimler, Cübbeli Ahmet Hoca'yı arayıp özür diledi!

Geleceğe dair öngörülerini hiç tutturamayan yazar Erol Mütercimler'in İsmailağa hakkındaki sözleri tepki çekmişti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Mütercimler'in kendisini aradığını söyleyerek aralarında geçen görüşmeyi aktardı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Sayın Erol Mütercimler dün gece beni aradı ve;

"Hocam! Çok teşekkür ederim, beni tashîh etmişsiniz. Ben 40 senedir üniversitelerde ders veriyorum ve bu konuyu işliyorum, "İsmâ'îliye Mezhebi" olarak anlatıyorum.

Zâten telaffuz ederken "Ağa Hân" diyerek isim de veriyorum, fakat hızlı konuşmaktan dolayı iyi dinlenirse anlaşılabileceği üzere iki kere ağzımdan sürç-i lisân olarak "İsmâilağa Mezhebi" çıkmış, Ali Haydar Efendi ismi zâten hiç geçmiyor.

Benim kastım "İsmâ'îliye Mezhebi"dir, farkında olmamışım, çok özür dilerim. Ben İsmâilağa Câmiası'nın vatanına, milletine ve devletine bağlı olduğunu bilen birisiyim.

Dolayısıyla bu anlatılanların, ne zaman bakımından, ne de vasıf bakımından İsmâilağa Câmiası'na uymadığını bildiğim halde ağzımdan böyle bir şey çıkması beni çok üzdü, kimleri üzdüysem onlardan da özür diliyorum.

Tv100’de 16 Ağustos’ta ilk çıkacağım programda bunu düzelteceğim" diye beyânlarda bulundu.

Netîce olarak; sürç-i lisân her insanın başına gelebilecek bir şeydir. Erol Mütercimler'in bu konudaki kültür seviyesi bellidir.

"İsmâilağa Mezhebi" diye bir şeyin zâten o dönemde de, bu dönemde de esâmesi bile olmadığını bildiğini söylemektedir. Kesinlikle dil sürçmesinden kaynaklandığına göre bütün kardeşlerimize ben kendisinin söylediklerini bu vâsıtayla duyurmuş oluyorum.

Lütfen anlayışlı olalım. Vatanını, milletini seven, devlete ve askere hizmet etmiş kimselere ufak bir dil sürçmesinden dolayı hakâretli laflar kullanmaktan kaçınalım, bize yakışan budur, kendisinin de beyânını bekleyelim, açıklama yaptığı zaman sizlerle paylaşacağım.