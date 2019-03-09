Erol Ceylan: "Artık Amerika’da zaferler kazanmak istiyoruz"

Türk boks kulübü EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünyanın en kaliteli boksörlerini yetiştirdiklerini belirterek, "Artık Amerika’da zaferler kazanmak istiyoruz" dedi.

EC BOXING boksörü Alexander Dimitrienko, Amerika’da dev bir karşılaşmaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta da yine bir boksörünü ABD’de dünya şampiyonluk eleme maçına çıkaran EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünyanın en kaliteli boksörlerini yetiştirdiklerini ve şimdi sıranın dünyanın zirvesine çıkmakta olduğunu vurguladı. Uzun yıllardan beri Hamburg’daki dev boks tesislerinde boksörleri hazırlayarak yetiştirdiklerini vurgulayan Ceylan, "Dimitrienko’yu daha önce de Amerika’da büyük bir maça çıkardım. Rakibini dördüncü rauntta indirdi. Hakemler Amerikalı’nın maçı kaybedeceğinden korktular ve dokuzuncu rauntta yere düşen sporcuma daha saymadan maçı bitirerek yenik ilan ettiler. Dimitrienko kalkarsa maçı kazanır diye korktular" diye konuştu.

"Sporcumun ikinci şansı"

Bu karşılaşmanın Dimitrienko’nun ikinci şansı olduğunu vurgulayan Erol Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım bu defa sporcum maçı bitirmesi gereken yerde bitirmesi gerektiğini biliyordur. Zira böyle şanslar boksörlere kariyerlerinde çok fazla gelmez. Uzun yıllardan beri dünya boksu üzerindeki etkimi ve yetkimi kullanarak böylesi dev maçlar hazırlayabiliyorum. Bu karşılaşmayı ayarlayabilmek için de çok mücadele ettim. Rakibimiz yenilemeyecek bir boksör değil. Boksörüm Dimitrienko’nun muhteşem bir geçmişi var, amatörde dünya şampiyonudur. Geçmişin en büyük boksörlerinden birisidir. Bu maç sporcum için ikinci bir şanstır umarım bu defa maçı bitirmeleri gerektiği yerde bitirirler. Bu şansı iyi kullanarak dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanır."

"Karşılaşmayı kazanama şansımız yüksek"

Ringden zaferle ayrılacaklarından emin olduğunu ifade eden Erol Ceylan, "Bu duygularla gidiyorum Amerika’ya. Maçı kazanmak sporcunun isteğine bağlıdır. Ben oraya döveceğim ve kazanacağım düşüncesiyle gitmek lazım. Yoksa ben oraya kaybetmeyeyim diye gidersen kazanmayı unutur ve yenilirsin. Bunlar sporcular için en büyük problemler. Sporcularımızın önce kendi beyinlerindeki devrimi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Boksörlerime en çok bunları öğretmeye çalışıyorum. Kazanmak istiyorlarsa iç dünyalarında bu devrimi yapmaları gerekiyor. Tabi ki bu sporcular da herkese örnek oluyor ve geriden gelen boksörler de görüyorlar ki; biz deplasmanda da maç kazanabiliriz. Dışarıya her gittiğinde maç kaybetmek iyi bir şey değildir. Böyle maçlara kavuşmak ta kolay değil kıymetini bilmek gereklidir" diye konuştu.

"Dünya boksu üzerinde iyi bir etkiye sahibim"

Bu maçların binlerce boksörün hayali olduğunu vurgulayan Ceylan, "Çok uğraşıyorum ve çalışıyorum. Dev salonlarda, dünyanın en büyük televizyon kanallarının önünde sporcularımı ringe çıkarmak için. Amerika’da EC BOXING olarak çok iyi işler yapıyoruz. Dünya boksu üzerinde büyük etkiye ve kontaklara sahibiz. Boksörlerimiz de bunu iç dünyalarında realize ederek, bu kadar çabanın, bu kadar uğraşın, bu kadar zahmetin üzerine istek ve yeteneklerini koyarak tüm bu emekleri zirveye taşımak boksörün elinde olan bir şeydir. Temennimiz boksörlerimize bunu öğreterek dünyanınzirvesine ulaştırabilmektir" ifadelerini kullandı.

EC BOXING basın danışmanı Vedat Alyaz ise Avrupa’da her türlü şampiyonlukları kazandıklarını söyleyerek, "Amerika boksta dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Orada kazanacağımız zaferler daha çok ses getirecektir. Bundan sonraki hedefimiz ABD’de zirveye ulaşmaktır" açıklamasında bulundu.