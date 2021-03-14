Erol Bulut'tan milli futbolcu için sürpriz karar

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, puan cetvelinin son sırasında yer alan rakibinden çok Kadıköy'de üst üste gelen kötü sonuçlara bir yenisini eklemekten korkuyor. Bu sezon dış sahada 35 puan toplayarak ligin en iyisi olan sarı-lacivertliler, evinde ise 23 puan çıkardı.

Tam 19 puanı rakiplerine verdi. Ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmada Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Kanarya, Antalyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe en son Phillip Cocu yönetiminde üst üste dört iç saha maçında puan bırakmıştı.

Fenerbahçe, G.Birliği ile Kadıköy'de oynadığı son 19 karşılaşmayı kaybetmedi. 17 galibiyet alan sarı-lacivertliler, iki mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Başkent ekibine karşı son mağlubiyetini Mayıs 2000'de 3-1'lik skorla yaşamıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği 11'ini netleştirdi. Sarı kart cezalısı Valencia'nın yerine devre arasında takıma dahil olan İrfan Can Kahveci forma giyecek. Antalya maçında bitime 23, Konya mücadelesinde son 31 dakika oyuna dahil olan 26 yaşındaki oyuncu ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Sol kanatta görevlendirilecek İrfan Can, zaman zaman Pelkas ile yer değiştirecek. 12 gün takımdan ayrı kaldıktan sonra affedilen Caner Erkin de kulübede olacak ve maçın gidişatına göre hocasından görev bekleyecek.

İrfan, bu sezon Başakşehir'de görev yaptığı 18 lig maçına ilk 11 başladı. 10'unda 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin bugün sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ceza sınırındaki bir diğer isim Sinan Gümüş ise sakatlığı nedeniyle kadroda yok.