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Spor Erol Bulut'tan hakem isyanı
Spor

Erol Bulut'tan hakem isyanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, iki ofsayttan gol verilmedi ama biri ofsayt değildi diyerek hakeme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 00:01:00 -
Erol Bulut'tan hakem isyanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bir gollerinin verilmediğini söyleyen antrenör, "Dizilişimizi biraz değiştirdik, oyuna da iyi başladık, pozisyonlar bulup iyi top çeviriyorduk. Kırmızı karttan sonra 2. yarı 10 kişi oynamak zorunda kaldık. 10 kişiyle de pozisyonlarımız var. İki ofsayttan gol verilmedi ama biri ofsayt değil gibi bence. Kırmızı kartta hakem kurallar neyse onu uyguladı, kırmızı verdi. Biz kalecilerimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Bu hafta sonu büyük ihtimalle Oytun ile Gaziantep maçına çıkacağız, ona güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki kötü sonuçların ardından tartışılması sorulan Erol Bulut, "Sportif direktörümüz Emre Belözoğlu gerekenleri söyledi, net konuştu. Onun söylediklerine biz katılıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep FK ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan teknik adam, "Gaziantep FK iyi oynayan bir takım, evinde de iyi oynuyor. 5-3-2 oynuyorlar, farklı sistemle oynayan bir takım. Gördüğünüz gibi kupa maçları da kolay değil, elenen çok Süper Lig takımı oldu. Biz tur atladık, yola devam ediyoruz. Gaziantep maçı zor geçecek, çalışmalarımızı o doğrultuda yapacağız, inşallah 3 puanla döneceğiz." dedi.

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