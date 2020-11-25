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Spor Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan gol atamayan Samatta'ya moral konuşması
Spor

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan gol atamayan Samatta'ya moral konuşması

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:14:46 -
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan gol atamayan Samatta'ya moral konuşması


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Sivas Belediyespor maçında da ağları sarsamayan ve morali bozulan Samatta'ya ilk destek saha içinde antrenör Mehmet Yozgatlı'dan geldi.

Yozgatlı'nın oyuncu ile moral konuşması yapmasının ardından soyunma odasında takım arkadaşları da Tanzanyalı oyuncuya destek verdi.

Samatta ile konuşan Erol Bulut, "Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Samatta’yı göstereceksin." ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile yaptığı görüşmede “Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Taraftarların da desteğini alan Samatta, şunları ifade etti:

"Hepinize minnettarım, zor zamanlardan geçiyorum evet çok çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. İnanıyorum ki en kısa sürede gerçek Samatta’yı göstereceğim."

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