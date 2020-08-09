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Biyografi

Erol Bulut kimdir? Erol Bulut'un kariyeri ile ilgili bilgiler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut. Almanya'da ailesiyle birlikte tatilini yaptıktan sonra sarı-lacivertli takımla antrenmana çıktı. Takıma katıldıktan sonra Erol Bulut’un hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Erol Bulut kimdir, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un kariyeri ile ilgili bilgiler.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:52:00 - 2020-08-09 10:53:10
Erol Bulut kimdir? Erol Bulut'un kariyeri ile ilgili bilgiler

30 Ocak 1975 doğumlu olan Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski milli futbolcu ve teknik direktördür.

Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı.

1995-1999 yıllarında şuan teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'de top koşturdu

2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, 3 Ağustos 2020 tarihinde görevinden ayrıldığını duyurdu.

Erol Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

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