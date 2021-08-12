Erol Bulut isyan etti! "50'ye yakın..."

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın şu ana kadar 50'ye yakın oyuncuya teklif ilettiğini ancak anlaşma konusunda istenilen başarının elde edilemediğini söyledi. Bulut, takımın en önemli eksikliğinin hücum alanında yaşandığını söyleyerek, gerçekleştirecekleri transferlerle bu eksikliğin ortadan kaldırılacağını belirtti.

Ligin ilk haftasında karşılaşacakları Karagümrük maçına hazır olduklarını açıklayan Bulut, maç öncesinde iki transferin gerçekleştirilebileceğine de değinerek ilk maçtan puan alarak Gaziantep'e dönmek istediklerini açıkladı.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Erol Bulut, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı- siyahlı oyuncular ısınma hareketli, koşu, kısa pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Bulut, şu ana kadar kulübün yaklaşık olarak 50 oyuncuya teklif ilettiğini ancak anlaşma konusunda istenilen başarıya ulaşılamadığını söyleyerek, cumartesi oynayacakları ilk maçta yeni transferlerin de yer alacağını belirtti. Yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bulut, "Transferler bitmiyor. Bitmeyecek de. Sonuçta en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Limitlere de bazen takılıyoruz. En iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok fazla futbolcuya teklif verdik. Şu ana kadar 50'ye yakın oyuncuya teklif verdik. Ancak istediğimiz sonucu ulaşamadık. Transferlere genel olarak baktığımızda bir duraklık var zaten. Herkes elindeki yabancı oyuncuyu çıkartmaya çalışıyor, yerli almaya çalışıyor. Yerli oyuncuların fiyatları çok artıyor. Fiyatlar artınca da takım rahat bir şekilde alamıyor. Bundan dolayı süre uzuyor. Yabancı oyuncular da zaten teknik konusunda sorun yaratıyor. Birkaç transfer yaptık. Dört transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İki güne kadar bir iki transfer gerçekleştirip oyuncularımızı takıma katabiliriz" ifadelerinde bulundu.