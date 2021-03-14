  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erol Bulut için 'istifa' iddiası: Yerine o isim geçebilir
Spor

Erol Bulut için 'istifa' iddiası: Yerine o isim geçebilir

Süper Lig'in son sırasında yer alan Gençlerbirliği, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından yorumlarda bulunan Reha Kapsal, Erol Bulut'un istifa edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 21:31:00 -
Erol Bulut için 'istifa' iddiası: Yerine o isim geçebilir

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Gençlerbirliği'ne kendi sahasında yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de kötü gidişat taraftarı çok üzdü.

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, canlı yayında Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçebileceğini belirtti.

Kapsal, canlı yayında "Yarın Emre Belözoğlu takımın başına geçebilir, Erol Bulut istifa edebilir..." yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile masaya oturan Mısır'ın Türkiye ile anlaşma konusunda temkinli olduğu belirtilirken yine akılalmaz bir çağ..
Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularının yanıtları araştırılırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten..
Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!
Siyaset

Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!

İBB'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay