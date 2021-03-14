Erol Bulut için 'istifa' iddiası: Yerine o isim geçebilir
Süper Lig'in son sırasında yer alan Gençlerbirliği, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından yorumlarda bulunan Reha Kapsal, Erol Bulut'un istifa edebileceğini söyledi.
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Gençlerbirliği'ne kendi sahasında yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de kötü gidişat taraftarı çok üzdü.
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, canlı yayında Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçebileceğini belirtti.
Kapsal, canlı yayında "Yarın Emre Belözoğlu takımın başına geçebilir, Erol Bulut istifa edebilir..." yorumunda bulundu.