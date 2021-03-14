Erol Bulut: Bize çizgiler farklı çiziliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği mağlubiyetini yorumladı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Erol Bulut, şampiyonluk yarışında yara aldıklarını söyledi.

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor. Büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadele edeceğiz."