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Dünya Ermenistan'ın vurduğu bölgedeki siviller konuştu: Tek amaçları...
Dünya

Ermenistan'ın vurduğu bölgedeki siviller konuştu: Tek amaçları...

Ermenistan'ın sürekli hedef aldığı Gence halkı, "Burası cephe hattına 100 km uzaklıkta. Tek amaç sivil öldürmek. Ermenistan ordusu ateşkes zamanında bile sivillere saldıracak kadar hain." mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 07:21:00 -
Ermenistan'ın vurduğu bölgedeki siviller konuştu: Tek amaçları...

Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füzeli saldırıda şehit olanların sayısı 10'a yükseldi. Yıkıntılar içinde sağlam kalan birkaç parça eşyasını kurtarmak için evlerine dönen Azerbaycanlılar, sivillere saldıran haydut devlete lanet okuyor. İşte, katliamın tanığı Gencelilerin anlattıkları;

Saldırıdan yara almadan kurtulan İsmail İmanov, "Füze evimizin 100 metre uzağına düştü. Deprem oldu sandık. Canımızı zor kurtardık. Ermenistan bizi bir kez daha evsiz yurtsuz bıraktı. Ateşkes istediler sonra saldırdılar. Biz ateşkes değil yurdumuzda huzurlu yaşamak istiyoruz" dedi.

Sevda Aliyeva "Bizi gece yatağımızda vurdular. Haince saldırdılar. İnsanlarımızı öldürdüler. Burası cephe hattına 100 km uzaklıkta. Tek amaç sivil öldürmek. Ermenistan ordusu ateşkes zamanında bile sivillere saldıracak kadar hain. Buraya eşyalarımızı almaya geldik ama korkmuyoruz. Bin kez de vursalar 'Karabağ bizimdir' diyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Çocuğuyla birlikte sokakta kaldığını söyleyen Müjgan İskerledi de, "Ermenistan Ordusu sivillere saldıracağına Azerbaycan Ordusu ile savaşsın. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyor. Bizi evsiz, yurtsuz bıraktılar. Gitmeyeceğiz, vatanımızı terk etmeyeceğiz. Karabağ, Azerbaycan'ındır. Dünya da görsün Ermenistan'ın hainliğini, katilliğini, ateşkes isteyip masum insanlara saldırmasını" dedi.

Ermenistan, kaybettiği mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplarla sızma girişimlerinde bulundu. Azerbaycan Ordusu, ateşkesi ihlalin engellenmesi sırasında 1 T-72 tank, 3 Grad füze sistemini imha etti. Ermenistan Ordusu 9. Alayı Hadrut'tan geri çekildi. Alayın 5. taburu zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı. 1. Alay'ın daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağı imha edildi. Ermeni tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan öldürüldü.

Kaynak: Sabah

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