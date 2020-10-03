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Gündem Ermenistan'ın Türkiye ile ilgili iddialarına Gürcistan'tan yalanlama
Gündem

Ermenistan'ın Türkiye ile ilgili iddialarına Gürcistan'tan yalanlama

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan işgalci Ermenistan yalana sarıldı. Yaşadığı ağır hezimeti Türkiye'ye bağlayan Ermenistan "Türkiye Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a Suriyeli militan naklediyor" iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddialara Gürcistan istihbaratından kesin bir dille yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:03:00 -
Ermenistan'ın Türkiye ile ilgili iddialarına Gürcistan'tan yalanlama

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın sivil yerleşim bögelerini bombalamıştı. Karşı harekat başlatan Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini bozguna uğratmıştı. Yüzlerce askerini cephede kaybeden Ermenistan yaşadığı ağır yenilgiyi akılalmaz bir şekilde Türkiye'ye bağladı.

Ermenistan Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a Ermeni askerlerle savaşmaları için Suriyeli militanları naklettiğini iddia etti. Söz konusu iddialara Gürcistan istihbaratından açık bir şekilde yalanlama geldi.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Grigol Liluashvili yaptığı açıklamada Ermenistan’ın iddialarını yalanlayarak "Bu bir yalan ve bu bilginin temeli olmadığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde Rus basınına verdiği demeçte Ermenistan’ın algı oluşturmak için ortaya attığı birçok iddiayı çürüten açıklamalarda bulunmuştu.

Suriyeli militanların Azerbaycan topraklarında Ermeni askerlerine karşı savaştığı iddiaları hakkında konuşan Aliyev, "10 milyon nüfuslu Azerbaycan’ın Suriyeli militanlara ihtiyacı yok" demişti.

 

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