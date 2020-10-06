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Dünya Ermenistan'ın teröristlerinin telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Ermenistan'ın teröristlerinin telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya çıktı. Teröristlerin, Ermenistan'ın verdiği bilgilerle aldatıldıkları ve çatışmaya geldikleri için pişman duydukları yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:48:00 - 2020-10-06 17:51:02

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kayıtlarını ortaya çıkardı. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında Irak ve Suriye’den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.

Teröristlerin telsiz konuşmaları yakalandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, DTX, ülkemize yönelik askeri operasyonlara karışan PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını yakaladığı belirtildi.

Ermenistan can çekişiyor

Ses kayıtlarında teröristler Ermeni tarafındaki zor durumu ve çok sayıda can kaybını, Azerbaycanlıların insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmasını konuşuyor.

Öte yandan kayıtlarda Ermenilerin bilgileriyle aldatılıp, çatışma bölgesine geldikleri için üzüntülerini dile getirdikleri aktarıldı.

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Yorumlar

ali

tikla izle yaziyor fakat film yok. baya cok oluyor boyle
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