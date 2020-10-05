Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi: İsrail Azerbaycan'a silah satışını durdurabilir

Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi Armen Smbatyan, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar nedeniyle İsrail'in Azerbaycan'a silah satışını durdurabileceğini iddia etti.

Ermenistan haber sitesine verdiği bir röportajda Smbatyan, İsrailli yetkililerle Azerbaycan'a silah satışı konusunda görüştüklerini ve iki veya üç gün içinde Tel Aviv yönetiminin Bakü'ye silah ihracatını durdurabileceğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan isimsiz bir yetkili yerel basına Smbatyan'ın açıklamalar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Ermenistan, 1 Ekim'de Azerbaycan'a silah satışı için Tel Aviv Büyükelçisi Smbatyan'ı ülkesine geri çağırdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, bugün Armen Sarkisyan ile telefon görüşmesi yaparak, Azerbaycan ile uzun süreli ilişkileri olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin herhangi bir tarafa yönelik olmadığını belirtti.