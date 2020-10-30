Ermenistan’ın silah tedarikçisi Rusya

SIPRI raporundan derlenen bilgilere göre, ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 13,7 küçülen ve kamu borcu 8 milyar dolara çıkan Ermenistan’ın askeri ekipman ithalatı ise 2010’dan bu yana yüzde 415 arttı. Söz konusu dönemde, Ermenistan’ın edindiği askeri ekipmanların yüzde 94’ü Rusya’dan alınırken, bu ekipmanların bir kısmı Ermenistan’a bedelsiz verildi. Rusya’nın Ermenistan’a tedarik ettiği askeri ekipmanlar arasında S-300 ve Tor hava savunma sistemleri, İskender kısa menzilli balistik füze sistemleri ve Su-30 savaş uçakları da bulunuyor.