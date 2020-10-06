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Dünya Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi
Dünya

Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:32:00 -
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermeni ordusu Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana haksız ve saldırgan tutumu sonucu Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 27'ye, yaralıların sayısı 141'e yükseldi.

Ayrıca Ermenistan'ın yaptığı saldırılarda Azerbaycan'a ait  376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.
 

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