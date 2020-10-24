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Aktüel Ermenistan'ın saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi
Aktüel

Ermenistan'ın saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:56:55 -
Ermenistan'ın saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.

Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.

Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.

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