Ermenistan’ın PKK’lıları böyle imha edildi

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında Irak ve Suriye'den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada ayrıca PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarının ses kayıtları da paylaşılmıştı.

Etkisiz hale getirildiler

Söz konusu açıklamaların ardından ilerleyen saatlerde Ermenistan saflarında savaşan PKK'lı teröristler, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. O anların görüntüleri hızla yayılmaya başlandı.

"Ermenistan tarafından ağır zayiat yaşandı"

Öte yandan teröristlerin telsiz konuşmalarında, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri, Karabağ'da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.