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Dünya Ermenistan'ın katlettiği 7 yaşındaki kızın babasından yürek burkan sözler
Dünya

Ermenistan'ın katlettiği 7 yaşındaki kızın babasından yürek burkan sözler

İşgalci Ermenistan'ın Berde'de gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova’nın babası Rövşen İskenderov, "Keşke evim yıkılsaydı, şu köşede uyurdum ama Aysu'ya bir şey olmasaydı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:41:00 -
Ermenistan'ın katlettiği 7 yaşındaki kızın babasından yürek burkan sözler

Ermenistan ordusu tarafından geçtiğimiz Salı günü Berde kentine bağlı Karayusuf köyüne roketli saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonucu evlerinin bahçesinde kardeşleriyle oyun oynarken etrafa saçılan misket bombalarıyla yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki Aysu İskenderova hayatını kaybetmişti. 7 yaşındaki kızının cenaze töreninde baba Rövşen İskenderov ayakta durmakta güçlük çekmişti. Saldırının gerçekleştirildiği gün traktör ile tarladan evine geldiğini ifade eden acılı baba, roketin hava savunma sistemi tarafından havada parçalandığını zannettiğini belirtti. Evinin bahçesine geldiğinde kalabalığı görünce korktuğunun başına geldiğini ifade eden baba İskenderov, 7 yaşındaki kızı Aysu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Ermenistan'ın saldırısında kızı Aysu İskenderov'u kaybeden acılı baba Rövşen İskenderov, "Ben traktör ile tarladan gelirken büyük bir patlama sesi duydum. Bizim mahallede olduğunu anladım ve hemen koşarak eve geldim. Evde hiç kimseyi göremeyince aklım başımdan gitti. Sokağa koştum hiç kimseyi göremedim. Sokakta birini buldum ve ailemin komşuda olduğunu öğrendim. Komşuya gittiğimde kızım Aysu’nun yerde olduğunu gördüm" dedi. "Diğer çocuğumun ayağına ise şarapnel parçası isabet etmişti" diyen baba İskenderov hayatını kaybeden kızı için, "Keşke bu çocuğum da öyle olsaydı. Keşke bir tek evim yıkılsaydı da, şu köşede uyurdum ama Aysu'ya bir şey olmasaydı. Çocuğum gitti" ifadelerini kullandı.

"Asker yok, niye buraya saldırıyor"

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını belirten baba İskenderov, "Ermenistan kendi kanında boğulsun. Burada ne top var, ne de askeri birlik var, asker yok, niye buraya saldırıyor. Ön cephede savaşamıyor, gelip burada sivillere saldırıyor. Güçleri yetmiyor, güçleri yetmediği için böyle alçakça hareketler yapıyor" diye konuştu.

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