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Dünya Ermenistan'ın kalleşlik bilançosu! 90 şehit, 392 yaralı
Dünya

Ermenistan'ın kalleşlik bilançosu! 90 şehit, 392 yaralı

Terör devleti Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne dek 90 sivil şehit oldu, 392 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:59:00 -
Ermenistan'ın kalleşlik bilançosu! 90 şehit, 392 yaralı

İşgalci Ermenistan güçleri, Azerbaycan'a yönelik terör saldırılarına son vermiyor. Son olarak dün Berde'de sivilleri vuran Ermenistan, 20'den fazla sivili şehit etti.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 29 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil şehit oldu, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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Yorumlar

deniz

DÜNYA KULAKLARINI KAPATMIŞ NERDESİNİZ MİNKS ÜÇLÜSÜ GÖRMÜYOR MUSUNUZ ? BUNLARI SİVİLLERE SALDIRAN ERMENİSTANI EEE TABİ ONLAR SİZLE AYNI DİNDEN DEĞİL Mİ? 
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.....

Ülkemizde kripto ermeni rum ve yahudi istemiyoruz.
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