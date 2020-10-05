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Dünya Ermenistan'ın hayalleri suya düştü! Trump koronavirüs olunca...
Dünya

Ermenistan'ın hayalleri suya düştü! Trump koronavirüs olunca...

New York Times gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla gerçekleşemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:48:00 -
Ermenistan'ın hayalleri suya düştü! Trump koronavirüs olunca...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli New York Times (NYT) gazetesindeki Andrew Higgins imzalı haberde; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon röportajında söyledikleri aktarıldı.

Haberde; Paşinyan'ın perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve konuyu gündeme getirdiği belirtildi:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonla görüştüğünde hassas bir konuyu gündeme getirdi: ABD'nin uzun zamandır müttefiki olan Türkiye'nin tartışmalı dağlık bölgede etnik Ermenilere karşı Amerikan yapımı F-16'ları kullanmasını durdurmak için neden hiçbir şey yapılmıyordu?"

Ermenistan geçen haftadan bu yana Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16'larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı.

Türkiye ve Azerbaycan ise iddiaları 'Ermenistan'ın uluslararası kamuoyunu arkasına alma çabası ve kara propaganda' olarak nitelendiriyor.

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