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Aktüel Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti
Aktüel

Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:42:53 -
Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti

BAKÜ (AA) - Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki Gence şehrine yönelik saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki Gence şehrinde sivillere yönelik saldırısı kınandı.

Açıklamada, "Ermeni askeri grupların Gence'ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ermenistan’ın sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları neticesinde bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sivil kayıplarına ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan'a "Karabağ'da işgal ettiği bölgelerden derhal çekilme" çağrısı yapıldı.

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