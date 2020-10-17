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Aktüel Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda sivillerden ölenler ve yaralananlar bulunuyor
Aktüel

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda sivillerden ölenler ve yaralananlar bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:33:09 -
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda sivillerden ölenler ve yaralananlar bulunuyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti.

Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Hacıyev, saldırının Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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