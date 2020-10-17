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Aktüel Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı
Aktüel

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:58:56 -
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 35 sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 5 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını duyurdu.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Hacıyev, balistik füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığını, Gence'nin savaş bölgesinden çok uzakta olduğunu bildirdi.

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