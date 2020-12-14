Ermenistan'ın esir aldığı 2 Azerbaycanlı için esaret bitti

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, aralarında 2014 yılında anne ve babalarının mezarını ziyaret ederken esir alınan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'in de olduğu Azerbaycanlı esirlerin Bakü'ye götürüldüğünü duyurdu.

2 Azerbaycanlı Bakü'ye götürüldü

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, aralarında 2014 yılında esir alınan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'in de olduğu Azerbaycanlı esirlerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye götürüldüğü bildirildi.

Ermenistan esir almıştı

Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev anne ve babalarının mezarını ziyaret etmek için işgal altındaki topraklara geçmişti ve Ermeniler tarafından esir alınmıştı.

Ermenistan 6 yıl boyunca onları geri vermekten kaçıyordu.

10 Kasımda imzalanan 3'lü anlaşma kapsamında Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev esaretten kurtuldu.