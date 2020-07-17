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Aktüel

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:20:16 -
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan dernek üyeleri, taşıdıkları Azerbeycan ve Türk bayraklarıyla bir süre yürüdü.

İsmet İnönü Caddesi'ndeki Ulus Anıtı önünde grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Cavid Aydın, Ermenilerin Azerbaycan Türklerinin yaşamakta olduğu tarihi topraklara göz diktiğini söyledi.

Aydın, tüm dünya devletlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir süreçte Ermenilerin işgalci ve saldırgan politikalarından vazgeçmediğini kaydetti.

Grup üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.


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