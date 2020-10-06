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Dünya Ermenistan'ın attığı roketler dünyaya rezil oldu
Dünya

Ermenistan'ın attığı roketler dünyaya rezil oldu

Azerbaycan’a ait hidroelektrik su istasyonunun bulunduğu Mingeçevir bölgesine Ermenistan tarafından atılan roketin, Azerbaycan savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:55:00 -

Ermenistan tarafından Mingeçevir bölgesinde yer alan Azerbaycan’a ait hidroelektrik su istasyonuna atılan roket Azerbaycan savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Ermenistan'ın attığı roketin etkisiz hale getirildiği anlar dünyaya servis edildi.

Geçtiğimiz 4 Ekim gecesi Mingeçevir bölgesinde bulunan Azerbaycan’a ait hidroelektrik su istasyonu, Ermenistan tarafından saldırıya uğramıştı. Ermenistan tarafından füze sistemiyle gerçekleştirilen saldırı, Mingeçevir’de bulunan İsrail üretimi “Demir Kubbe” savunma sistemi ile vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Santral'in yanına düştü

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırısını engellediği anların görüntüleri paylaşıldı. Etkisiz hale getirilen füzelerin dış bölümünün ise santralin yanına düşerek betona saplandığı görüldü.

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