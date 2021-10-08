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Dünya Ermenistan’ı sarsacak saldırı! O isim vuruldu
Dünya

Ermenistan’ı sarsacak saldırı! O isim vuruldu

Sözde, Karabağ'ın lideri olarak ilan edilen Arayik Harutyunyan'ın, silahla vurulduğu ve yaralandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 13:37:00 -
Ermenistan’ı sarsacak saldırı! O isim vuruldu

Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün iddiaasına göre, Karabağ'ın sözde lideri olarak ilan edilen Arayik Harutyunyan'ın vurulduğu öğrenildi.

Azerbaycan-Ermenistan savaşında çeşitli provokasyonlara imza atan Arayik Harutyunyan'ın saldırı sonrası yaralandığı belirtildi.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın saldırıları ara ara devam ediyor.

Hatta söz konusu saldırıları Rusya görmezden geliyor.

Aliyev'den sıcak temas

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

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papazoglu

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