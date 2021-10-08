Ermenistan’ı sarsacak saldırı! O isim vuruldu
Sözde, Karabağ'ın lideri olarak ilan edilen Arayik Harutyunyan'ın, silahla vurulduğu ve yaralandığı iddia edildi.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün iddiaasına göre, Karabağ'ın sözde lideri olarak ilan edilen Arayik Harutyunyan'ın vurulduğu öğrenildi.
Azerbaycan-Ermenistan savaşında çeşitli provokasyonlara imza atan Arayik Harutyunyan'ın saldırı sonrası yaralandığı belirtildi.
Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın saldırıları ara ara devam ediyor.
Hatta söz konusu saldırıları Rusya görmezden geliyor.
Aliyev'den sıcak temas
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.