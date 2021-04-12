  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan'ı karıştıracak bomba açıklama! "İngiliz ajanı"
Dünya

Ermenistan'ı karıştıracak bomba açıklama! "İngiliz ajanı"

Ermenistan eski Başbakanı Hrant Bagratyan, Cumhurbaşbakanı Armen Sarkisyan’ın İngiliz ajanı olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 07:23:00 -
Ermenistan'ı karıştıracak bomba açıklama! "İngiliz ajanı"

Ermenistan'ın başkenti Erivan’da 53 avukat Cumhurbaşkanı’nın İngiliz vatandaşı olduğu ve Ermeni halkından bazı özel bilgileri gizlediği suçlaması ile Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tevfik Zülfikarov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan için "Uzun yıllar İngiltere’de yaşadı. İngiliz Kraliçesi’nin yanında onun özel unvanı var. Britanya’ya sadık ve Birmingham Sarayında önemli bir yeri var’" ifadelerini kullandı.

Zülfikarov, Sarkisyan’ın ülkesinde çifte vatandaşlığa sahip olmak ve bunu kendi halkından saklamakla suçlandığını kaydetti. Zülfikarov ayrıca Londra’nın uluslararası arenada Sarkisyan’ı açık ve güçlü bir biçimde desteklediğine vurgu yaptı.

'Sarkisyan M16 ajanı'

Ermenistan’da 1993-1996 yılları arası Başbakanlık görevinde bulunan Özgürlük Partisi Genel Başkanı Hrant Bagratyan, Sarkisyan’a "MI6 ajanı" dedi. Sarkisyan’ı Britanya’nın amaçlarına hizmet etmekle suçlayan Bagratyan, Ermenistan halkına ihanet ediyor dediği Cumhurbaşkanı’nın anayasaya aykırı ve tehlikeli oyunlar oynadığı iddiasında bulundu.

Başkent Erivan’da 53 avukatta Sarkisyan aleyhinde benzer gerekçelerle suç duyurusunda bulundu. (Türkiye)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dikkatli olmak lazım’ diyerek uyardı! 'Çin, Türkiye'ye komşu oluyor'
Gündem

‘Dikkatli olmak lazım’ diyerek uyardı! 'Çin, Türkiye'ye komşu oluyor'

Gazeteci Mehmet Ali Önel, Çin ve İran arasında imzalanan 25 yıllık anlaşmayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hakan Ural CHP’li miçoların anlayacağı dilden anlatmış İşte Kanal İstanbul gerçeği
Gündem

Hakan Ural CHP’li miçoların anlayacağı dilden anlatmış İşte Kanal İstanbul gerçeği

Sunucu Hakan Ural, yayına çıktığı programında, CHP’lilerin bile anlayacağı dilden Kanal İstanbul gerçeğini böyle anlattı.
Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...
Ekonomi

Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...

Altın fiyatları artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yatırımcılar altın fiy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay