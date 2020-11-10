Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayan halk, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bu sırada Paşinyan’ın Soçi’ye kaçtığı iddia edildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da savaşı Azerbaycan’a karşı kaybettiğini açıklamasının ardından yüzlerce kişi özel araçlarıyla Erivan’daki hükümet binası önüne geldi.
Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı.
Hala gerilimin devam ettiği Erivan’da protestocuların sayıları giderek artarken bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor.
Kaçtı iddiası
Rusya ve Ermenistan medyasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rusya'nın Soçi kentine kaçtığı iddia edildi.