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Dünya Ermenistan'dan yeni provokasyon! Hikmet Hacıyev ifşa etti
Dünya

Ermenistan'dan yeni provokasyon! Hikmet Hacıyev ifşa etti

Sahada büyük kayıp veren Ermenistan, sosyal medyada yaptığı provokasyonlarla Azerbaycan'ı uluslararası kamuoyuna kötü göstermeye çalışıyor. Kendi adına sahte hesaplar açılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev bu durumun zayıflığın bir işareti olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 21:27:00 -
Ermenistan'dan yeni provokasyon! Hikmet Hacıyev ifşa etti

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı. Ancak Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi.

Sahada eline geçen her fırsatta savaş ihlali yaparak Azerbaycan'a saldıran Ermenistan, saldırılarını sosyal medyaya taşıdı. Sosyal medyada provokasyon yapan Ermenistan uluslararası kamuoyuna Azerbaycan'ı suçlu gösterme peşine düştü.

 

'Zayıflığın bir işareti'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, kendi adına sahte hesapların açıldığını söyleyerek Ermenistan'ın provokasyon yaptığını açıkladı. 

Hacıyev yaptığı paylaşımda, "Zayıflığın bir işareti olarak Ermeni propaganda makinesi benim adıma sahte hesaplar yapıyor. @Twitter rapor edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hacıyev'in paylaşımı:

 

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden açıklama

Bu arada Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a sorunlarını yapıcı diyalogla çözüme kavuşturma çağrısı yapılarak, "İki komşu devlete, bir diğerinin sınırlarına saygı duyma, savaşı ve akan kanı durdurmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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