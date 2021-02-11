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Siyaset Ermenistan'dan Türkiye'ye şaşırtan mesaj! 'Artık bu yasak kalkmalı'
Siyaset

Ermenistan'dan Türkiye'ye şaşırtan mesaj! 'Artık bu yasak kalkmalı'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ'da durumun değiştiğini, bu yüzden Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapalı tutması için bir neden kalmadığını söyleyerek, Ankara'ya mesaj gönderdi. Bakan Ayvazyan ayrıca, Kars'taki Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının endişe verici olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:52:00 -
Ermenistan'dan Türkiye'ye şaşırtan mesaj! 'Artık bu yasak kalkmalı'

Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaş sonunda havlu atan ve işgal ettiği toprakları Azerbaycan'a teslim eden Ermenistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Ermenistan Meclisi'nde milletvekillerine seslenen Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Dağlık Karabağ'da statükonun güç kullanımıyla değişmesinden sonra, Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapalı tutması için hiçbir neden kalmadığını söyleyerek, Ankara'ya mesaj gönderdi.

"Dağlık Karabağ'da güç kullanımıyla beraber statüko değişti. Türkiye'nin Ermenistan yönündeki sınırı kapalı tutmak için hiçbir neden kalmadı. Diplomasimiz Ermenistan'da güvenli bir ortam oluşturmak için çaba sarf ediyor."

Bakan Ayvazyan ayrıca, Kars'taki Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının endişe verici olduğunu kaydetti.

Dağlık Karabağ savaşı'nda 44 günde neler yaşandı?

27 Eylül 2020'de başlayan çatışmalar tam 44 gün sürdü ve 10 Kasım 2020'de Moskova'da imzalanan ateşkesle sonlandırıldı. Çatışmalara Azerbaycan'ın satın alarak kullandığı Türk SİHA'ları damga vururken, toplam 2 bin 783 asker şehit düştü.

Ermenistan'ın siyasi makamları Dağlık Karabağ Savaşı'nda 2 bin 500 civarında askerin öldüğünü açıklasa da gerçek kaybın bu rakamın çok üzerinde olduğu Ermenistan kamuoyunda da dile geriliyor. Zira Erivan yönetimi, asker açığını kapatmak için eli silah tutan herkesi cepheye gönderdi. Bakü tarafından yayınlanan SİHA görüntüleri bile bu kaybın açıklanandan çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Savaşın sona ermesi sonrası ise, ülkede siyasi kriz patlak verdi. Batı yanlısı olmakla suçlanan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istendi, ancak o görevinin başından ayrılmayacağını açıkladı. Paşinyan'ın bu kararının ardından ülkede sokak eylemleri başladı ve başbakan gittiği her yerde ciddi protestolarla karşılaştı.

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