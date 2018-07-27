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Ermenistan'dan Türkiye'ye çağrı: Biz önkoşulsuz hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ön koşullar olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 23:17
Ermenistan'dan Türkiye'ye çağrı: Biz önkoşulsuz hazırız

El Cezire televizyonuna konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını almalı. Ermenistan, Türkiye'yle önkoşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" diye açıklama yaptı.

"YAPICI OLMAYA HAZIRIZ"

Ermenistan'ın tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözümüne bağlı olduğunu söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 23:17
  1. Türkiye
  2. Ermenistan
  3. Nikol Paşinyan

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