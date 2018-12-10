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Ermenistan'dan Türkiye açıklaması!

Ermenistan'daki erken seçimin galibi Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkiler kurmaya hazır olduklarını açıkladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:35
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması!

Ermenistan'daki erken milletvekili seçiminin galibi 'Benim Adımım' ittifakının lideri ve geçici Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan doğrudan ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, "Türkiye ile ön koşul olmadan doğrudan ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu daha önce birçok kez belirttim. Türkiye'nin de buna hazır olduğunu biliyoruz" dedi.

Ermenistan'da dün yapılan erken milletvekili seçiminde geçici Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi 'Toplumsal Sözleşme' öncülüğündeki 'Benim Adımım' ittifakı, oyların yüzde 70.4'ünü almıştı.

Meclise iki parti girebildi

Ermenistan meclisine Paşinyan'ın ittifakı dışında barajı aşabilen iki parti girebildi. Bunlar, yüzde 8.2 oy alan iş adamı Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi ve yüzde 6.3 ile Edmon Marukyan başkanlığındaki Parlak Ermenistan Partisi oldu.

Halkın 5 yıl için seçtiği milletvekillerinin ilerleyen günlerde parlamentoda yapacağı oylamayla başbakan belirlenecek.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:35
  1. Ermenistan
  2. Paşinyan

YORUM YAZ

  • ahmetahmet24 dk önce
    karabag'dan çekil, arsivlerini aç ve "seneler boyunca, güya türkler soykirim isledi diye dünyayi kandirdik, özür diliyoruz" de... sonra düsünürüz... Allahin kuzu postuna bürünmüs vampirleri sizi... asil sizin kari, yasli, çol, çocuk demeden yaptiginiz katliamlarin hesabini vermeniz gerek ama neyse, yukarda yazdiklarim yeterli !
  • AbdullahAbdullah26 dk önce
    Ama Türkiye'nin önşartı var: Ermenistan Dağlık Karabağ işgaline aon vermeli Karabağ'daki askeri umsurlaeını çekmelidir. Ancak bunları yaptığı takdirde Türkiye işe ilişki kurabilir.
  • uyan tcuyan tc41 dk önce
    sen önce karabağı azerbeycana iade etver sora gel görüşelim şerefsiz yüzsüz
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