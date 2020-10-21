Ermenistan'dan PKK taktiği

30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, şu ana kadar 103 yerleşim birimini Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarmayı başardı.

Türk SİHA'ları karşısında direnemeyen Ermenistan ordusu ise, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin taktiklerini kullanmaya başladı.

Sınıra Rus bayrakları diktiler

Ermenistan ordusu, korkusundan kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı.

Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri kullandığı bilinen Ermenistan, bu taktikle sınırlarını herhangi bir saldırıya karşı korumayı amaçlıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, kendini korumak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları ve bazı noktalara da ABD bayrağı bile dikmişti.