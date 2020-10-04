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Gündem Ermenistan'dan Mingaçevir kentine füzeli saldırı
Gündem

Ermenistan'dan Mingaçevir kentine füzeli saldırı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a yeni saldırı... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Gence'ye yapılan saldırının ardından Ermenistan'ın, Mingaçevir kentine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:34:00 - 2020-10-04 22:08:37
Ermenistan'dan Mingaçevir kentine füzeli saldırı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın, Mingaçevir kentine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Önemli bir yere sahip olan Mingaçevir'de su rezervi ve elektrik santrali bulunuyor...

Ermenistan'dan Mingaçevir'e füzeli saldırı

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan alçak saldırıları devam ediyor. Bugün Gence'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Ermenistan Mingaçevir'i hedef aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, kalleş saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

Hacıyev, "Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik devlet terörü devam ediyor. Dakikalar önce Ermenistan silahlı kuvvetleri  Azerbaycan'ın endüstriyel şehri Mingachevir'e saldırı düzenledi. Mingachevir su rezervuarına ve önemli elektrik santraline ev sahipliği yapıyor. Çaresizliğin barbarca ifadesi." paylaşımında bulundu.

İşte Hacıyev'in paylaşımı:

Mingeçevir şehrinin önemi

Azerbaycan'ın önemli bir sanayi şehri olan Mingaçevir'in 100 binden fazla nüfusu var. Kafkasya'nın en büyük baraj gölü bu şehirde bulunuyor. Mingaçevir, Azerbaycan'ın 4'ncü büyük şehri.

Cebrail kontrol altına alındı

Ermenistan bugün de Azerbaycan'ın 'nci büyük şehri olan Gence şehrine saldırı düzenlemişti. Saldırıda 24 sivil hayatını kaybederken, 74 kişi de yaralanmıştı. Azerbaycan ise bugün gerçekleştirilen operasyonda kritik bir öneme sahip Cebrail'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıklamıştı.

Ermenistan'a müzakere şartı

Öte yandan İlham Aliyev akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi şartıyla çatışmaların biteceğini söyledi.

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