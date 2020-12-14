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Dünya Ermenistan’dan küstahlık! ‘Rusya savaşa müdahale etti’
Dünya

Ermenistan’dan küstahlık! ‘Rusya savaşa müdahale etti’

Bölgede yaşayan Ermenileri Azerbaycan'a karşı terör örgütü gibi örgütlediği söylenen Rus Barış Gücü komutanı Korgeneral Rustam Muradov’dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:58:00 -
Ermenistan’dan küstahlık! ‘Rusya savaşa müdahale etti’

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey tarafından, hakkında bölgede yaşayan Ermenileri Azerbaycan'a karşı terör örgütü gibi örgütlediği söylenen Rus Barış Gücü komutanı Korgeneral Rustam Muradov’dan açıklama geldi.

Karabağ bölgesinde Hadrut İlçesi'ndeki durumun normale döndüğü belirtildi. Rus subay, ‘’Khatzabird ve Hin Taglar kasabaları civarında ateşkes rejiminin ihlali oldu. Şu anda bu bölgedeki durum normale döndü" dedi.

Korgeneral Muradov, Ermeni ve Azerbaycan temsilcileriyle sürekli temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Arap medyası Muradov’un açıklamalarını, ‘Rus güçleri Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan askerleri arasındaki savaşı durdurmak için müdahale etti’ şeklinde değerlendirdi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, ‘’Dağlık Karabağ’a Barış Gücü Birliği olarak gelip yerleşen Rusya’nın SİHA savunma sistemi getirip kurması manidardır. Ermenistan Azerbaycan savaşında etkili olan SİHA’lara karşı sanki savaşacakmış gibi getirip Karabağ’a kurmaları barış uygulayacak bir birliğin alacağı tedbir değildir. Bunlar Rus Barış Gücü Birliği değil, olsa olsa Rus İşgal Gücü Birliği olurlar" şeklinde konuşmuştu.

Ermenistan’dan küstahlık

Ermeni güçleri ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

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