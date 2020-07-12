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Dünya

Ermenistan'dan küstah 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye çevirme kararına küstah bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:16:00 - 2020-07-12 16:23:58
Ermenistan'dan küstah 'Ayasofya Camii' açıklaması!

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine Ermenistan'dan da tepki geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, "Türk yetkililerin, UNESCO Dünya Miras Alanı olan Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararından derin endişe duyuyoruz" dedi.

"Değerlerimize nokta koyuluyor"

Ayasofya'nın yalnızca tarihi ve kültürel bir anıt değil tarih boyunca dini, kültürel ve siyasi önem taşıdığının altını çizen Nağdalyan şöyle devam etti:

"Ayasofya'ya müze statüsü verilmesi ve UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'ne eklenmesi medeniyetler çatışmasının değil işbirliği ve insanlığın birlik olmasının bir sembolüydü. Maalesef Türk yetkililerin bu son kararı, Ayasofya'nın bu önemli misyonuna ve sembolize ettiği şeylere nokta koyuyor."

"UNESCO takipçisi olsun"

Ayasofya kararının, UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'nin amacı ve anlamında büyük değişiklikler yapılması konusunda 'tehlikeli bir emsal' teşkil ettiğini savunan Nağdalyan, "Uluslararası toplum, özellikle UNESCO, Türkiye'de benzer statüdeki tarihi alanların korunmasını yakından takip etmeli" dedi.

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Yorumlar

abdrhman

bir sen eksik kalmıştın .....lu ermeni
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Yurttaş

Biz yürümeye devam edeceğiz istediğiniz kadar ürüyün ermenistan yunanistan ve içerideki itleri umrumuz bile duymaz sizi
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