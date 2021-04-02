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Dünya Ermenistan'dan kriz çıkartacak Azerbaycan adımı! Putin'e şikayet etmeye hazırlanıyorlar
Dünya

Ermenistan'dan kriz çıkartacak Azerbaycan adımı! Putin'e şikayet etmeye hazırlanıyorlar

Dağlık Karabağ savaşının sona ermesinin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir krizi yeniden patlak verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:20:00 -
Ermenistan'dan kriz çıkartacak Azerbaycan adımı! Putin'e şikayet etmeye hazırlanıyorlar

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek için önce bazı “acı sorunların” çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Diriliş Postası'ndan Ceyhun Aşirov'un özel haberine göre, Rusya’nın RBK haber ajansına, konuşan Sarkisyan, Azerbaycan’la görüşmeler konusunda ön şartlarının ‘ Savaş esirlerinin’ iadesi olduğunu söyledi.

Ermenistan’ın elinde Azerbaycanlı esir olmadığını belirten Sarkisyan, bu durumun uluslararası hukuk açısında doğru olmadığını öne sürdü.

Esir ve kayıp askerler konusunda Azerbaycan bize bilgi vermesi gerektiğini belirten Sarkisyan, “Çeşitli projelerden bahsetmeden önce sanırım Azerbaycan bu noktada tüm savaş esirlerini serbest bırakması gerekiyor’’ diye konuştu.

Paşinyan Putin'den yarıdm isteyecek

Öte yandan Başbakan Nikol Paşinuyan önümüzdeki günlerde Moskova’ya yapacağı ziyaretin ana gündemlerinden biri de esir konusu olacak.

Alınan bilgilere göre, Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in de katılacağı 3’lü zirvede esirlerin iadesini isteyecek. Paşinyan yapılacak erken seçimde esir iadesini koz olarak kullanmak istiyor.

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