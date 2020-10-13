Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu

Sivillerin gece vurulmasının uzman nedenlerine yapılan vurgu, bu vandalizm eylemi için daha derin bir açıklamayı gözden kaçırıyor. Gence'nin bombalanması münferit bir olay değil, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da sivil hedeflere düzenlediği bir dizi saldırıda başka bir saldırı oldu. Bunlar, yan etkisi maalesef sivil kayıplar olan Cenevre Sözleşmesi'nin izin verdiği askeri hedeflere yönelik saldırılardan farklıdır. Aradaki fark, kasıtlı olarak sivil nüfusa olabildiğince çok zarar vermektir. Bu insanlık dışı uygulamanın merkezinde, Erivan'daki insanların açıkça söylemekten hoşlandıkları, yani "kitlesel sindirme" taktiklerinin bir savaş aracı olarak kullanılması, Ermenistan tarafından benimsenen doktrin yatıyor.

Star.com.tr'nin haberine göre; bu taktik, ilk Karabağ savaşının tüm döneminde kullanıldı ve en trajik sayfası, Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere 613 sivilin katledilmesiydi. Uluslararası belgelerden oluşan bir dizi uluslararası belge, Şubat 1992'deki Ermeni seçimleriyle yaşanan Hocalı trajedisini bir "soykırım eylemi" olarak değerlendiriyor.

Gence'de olduğu gibi Hocalı sivillerinin imhası gece karanlığında gerçekleştirildi. Hocalı'dan sonra uzun bir süre Ermeni tarafı yapılanların sorumluluğunu reddetti. Reich propagandasının en kötü örüntülerine göre, suçun reddinin sıcağında, Hocalı savunucuları, Azerbaycanlıların kendi halklarını idam etmekle ilgili küfür suçlamalarına kadar gitti.

Ve sadece yıllar sonra, Ermenistan tarafının görüşüne göre, eylemi düzenleyenlerden biri olan ve o sırada Ermenistan'a başkanlık eden S. Sargsyan, Karabağ işgalinin "statükosunu" tehdit etmediğinde, İngiliz gazeteci T. de Waal ile yaptığı röportajda "daha önce" Hocalı Azeriler bizimle şaka yapabileceklerini düşündüler, Ermenilerin ellerini sahaya kaldırmayacağını Ermenilerin sivil halka karşı elini kaldıramadığını düşündüler. Hocalıda bu [klişeyi] kırmayı başardık "

De Waal, Black Garden adlı kitabında "Sarkisyan'ın sözleri, Hocalı'daki katliamın bir sindirme olarak kasıtlı bir toplu katliam olabileceği anlamına gelebilir" diyor.