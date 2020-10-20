Ermenistan'dan bir kayıp daha
Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bugün akşam saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyü üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, bahse konu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Azerbaycan hava savunma güçleri bugün ülkenin ikinci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'yı da düşürmüştü.