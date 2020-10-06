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Dünya Ermenistan'dan Azerbaycan'a flaş ateşkes çağrısı: Hazırız!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a flaş ateşkes çağrısı: Hazırız!

Ateşkes kurnazlığı yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda verilen ağır kayıpların ardından 'karşılıklı tavizler vermeye hazır' olduğunu söyleyerek laf cambazlığıyla ateşkes istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:59:00 - 2020-10-06 23:02:04
Ermenistan'dan Azerbaycan'a flaş ateşkes çağrısı: Hazırız!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse'e konuşan Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda verilen ağır kayıplar sonrası cambazlığa devam ederek sahada bileğini bükemediği Azerbaycan'ı masaya davet etti. Paşinyan, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmek yerine 'karşılıklı taviz' istemesi dikkat çekti.

"Azerbaycan'la aynı kapasiteye sahip değiliz"

Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun uğradığı hezimetle ilgili Paşinyan'dan bir itiraf gelmişti. Paşinyan "Azerbaycan'ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı. Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı. Öte yandan Azerbaycan ordusu, 25 bölgeyi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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