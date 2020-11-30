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Dünya Ermenistan'dan altın madeni hamlesi! Kapı koyup kırmızıya boyadılar
Dünya

Ermenistan'dan altın madeni hamlesi! Kapı koyup kırmızıya boyadılar

Ermenistan'ın Kelbecer kentinde bulunan altın madenini elinde tutmak için türlü oyunlar oynuyor. Ermeni tarafı, Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlarken, sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:07:00 -
Ermenistan'dan altın madeni hamlesi! Kapı koyup kırmızıya boyadılar

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da imzalanan anlaşmaya göre Kelbecer bölgesi, 25 Kasım’da Ermenistan silahlı kuvvetlerinden kurtarıldı. Ermenilerin Azerbaycan askerlerinin de yer aldığı Kelbecer bölgesi ile ilgili iddiaları sürdürüyor. Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesindeki “Söyüdlü (Zod)” altın madenini iade etmek istemiyor.

Kelbecer ile Ermenistan’ın Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı. Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70’i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.

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