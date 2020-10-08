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Dünya Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı
Dünya

Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan’ın görevden alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:25:00 -
Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı operasyonlar karşısında darmadağın olan Ermenistan’da yer yerinden oynuyor.

Azerbaycan karşısında tel tel dökülen Erivan yönetimi Türkiye'ye de saldırmaya devam ediyor.

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, yaptığı yeni açıklamayla Türkiye'yi savaşın bir parçası olarak göstermeye kalkmıştı.

Azerbaycan’a karşı provokasyonlarına devam eden Ermenistan’da karışıklık çıktı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı.

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