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Ermenistan'da "son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası" tespit edildi

Virüs nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:51:42 -
Ermenistan'da "son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası" tespit edildi

ANKARA (AA) - Ermenistan'da son 24 saatte tespit edilen 766 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 766 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede vaka sayısı 13 bin 130'a, ölü sayısı 10 artarak 200'e çıktı.

Ülkede, günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Bugüne kadar 69 bin 171 testin yapıldığı ülkede, 4 bin 14 Kovid-19 hastası iyileşti, 8 bin 844 hastanın ise tedavisi devam ediyor.

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