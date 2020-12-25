Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için eylemler sürüyor
Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı konutunun bulunduğu Bagramyan Caddesi olmak üzere bazı merkezi caddeleri kapattı.
Polis kentte güvenlik önlemleri almasına rağmen, göstericiler "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Paşinyan defol" sloganları atarak Erivan sokaklarında dolaşmaya devam etti.
Polis ve protestoları engellemeye çalışan protestocular arasında zaman zaman sözlü alaylar yaşandı.
Muhalefet, halkı akşam başlatılan gösterilere katılmaya çağırdı.
Ermenistan halkı, Paşinyan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmesiyle 10 Kasım'da protestolara başladı.