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Dünya Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti
Dünya

Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sona erse de Erivan'da kriz devam ediyor. Ermenistan'da sokak gösterileri sürerken Vardenis kentinden gelen bir haber ortalığı fena karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:51:00 -
Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti

Azerbaycan Zafer Günü töreni için geri sayıma geçti, provalarda Türk üretimi Bayraktar TB2 ve İsrail üretimi SİHA'lar göründü. Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'da ise isyan büyürken Azerbaycan askerlerinin sınırı geçip verdiği ziyafet ortalığı birbirine kattı.

Muhalif partilerin Başbakan Nikol Paşinyan'a tanıdığı sürenin dolmasıyla isyanın başladığı Ermenistan ise, kelimenin tam anlamıyla sarsılıyor.

Ermenistan parlamentosunda ise, Azerbaycan askerlerinin Vardenis kentinde verdiği ziyafete ilişkin açıklamalar ortalığı birbirine kattı.

Azerbaycan askerleri iddiası

Müreffeh Ermenistan partisinden Iveta Tonoyan, sivil giyimli Azerbaycan askerlerinin Kelbecer sınırı geçip Vardenis'te yemek yediğini ve alışveriş yaptığını söyledi.

Kadın politikacı, istihbarat birimlerinin olayı inkar etse de gerçek olduğunu savundu.

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