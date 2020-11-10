Ermenistan'da göstericiler Paşinyan'ın makam odasını bastı
Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından Ermeniler Paşinyan'ın odasını bastı.
Ermenistan halkı, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki hezimeti kabul etmesinin ardından sokaklara çıktı.
Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önüne yığıldı.
Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.
Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girip etrafı dağıttı.