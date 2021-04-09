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Dünya Ermenistan'da asker yakınlarından 'evlat nöbeti'
Dünya

Ermenistan'da asker yakınlarından 'evlat nöbeti'

Ermenistan Savunma Bakanlığı önüne gelen askerlerin aileleri, "Evlatlarımızı geri verin" sloganları atarak evlat nöbetine başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 18:19:00 -
Ermenistan'da asker yakınlarından 'evlat nöbeti'

Erivan’da, Dağlık Karabağ savaşındaki askerlerin yakınları, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak, "evlatlarımızı geri verin" sloganları attı.

Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Dağlık Karabağ savaşındaki askerlerin yakınları, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak, "evlatlarımızı geri verin" sloganları attı. Bakanlık personeli olası güvenlik tehlikesine karşı askeri helikopterle tahliye edildi.

Asker yakınları evlat nöbetine başladı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası Ermenistan'da karışıklık devam ediyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı önüne gelen askerlerin aileleri, "Evlatlarımızı geri verin" sloganları eşliğinde evlat nöbetine başladı. Savaş sırasında kaybolan askerlerin aileleri, Savunma Bakanlığı'ndan izahat istedi. Ermeni askerlerin aileleri, taleplerine ilişkin herhangi bir dönüş yapılmadığı takdirde bakanlık binasına gireceklerini ifade etti.

Bakanlık çalışanları helikopterle tahliye edildi

Yaklaşık 24 saat boyunca bakanlık binasından çıkamayan personelin askeri helikopterle tahliye edildiği ifade edilirken, yerel medya tahliye edilenlerin arasında hamile ve sağlık sorunları bulunan personelin de olduğu bildirildi.

Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

 

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

 

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