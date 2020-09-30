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Dünya Ermenistan'a yapılan yardımlara karşı çıktılar! Büyük sevkiyat iptal oldu
Dünya

Ermenistan'a yapılan yardımlara karşı çıktılar! Büyük sevkiyat iptal oldu

Azerbaycan-Ermenistan çatışması sonrası İran'ın bölgeye ilişkin desteği tartışılırken yapılan bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:23:00 -
Ermenistan'a yapılan yardımlara karşı çıktılar! Büyük sevkiyat iptal oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışmalar sürerken İran tarafının Erivan yönetimine gizlice yardımlar yaptığı öne sürülüyor.

Sosyal medyada İran’ın ihanet ettiğine ilişkin görüntüler paylaşılırken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İran yayın yapan bir televiyzona konuşan şoförün, 640 Rus yapımı askeri kamyonun Enzeli limanından hareket ettiğini ancak yaptıkları itirazların ardından Ermenistan’a nakledilmesine izin verilmediğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, dün yaptığı açıklamada, ‘Sınırlarımızın silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyeceğiz’ demişti.

Bölgede devam eden çatışmalarda şu ana kadar 2300 Ermeni askeri yaşamını yitirirken Ermenistan’a ait savunma araçlarında büyük zarar olduğu belirtiliyor.

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