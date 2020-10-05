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Dünya Ermenistan'a tokat gibi Azerbaycan cevabı: Bu hakka sahipler
Dünya

Ermenistan'a tokat gibi Azerbaycan cevabı: Bu hakka sahipler

AGİT Minsk Grubu eski eş başkanı ve Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi Matthew Bryza Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bryza, "Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:18:00 -
Ermenistan'a tokat gibi Azerbaycan cevabı: Bu hakka sahipler

İşgalci Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan'ın sivil yerlim bölgelerine düzenlediği alçak saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini perişan etti. İlerleyişini dört koldan sürdüren Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başladı.

Bugüne kadar Ermenistan'ın işgali hakkında tek kelam etmeyen birçok ülke, Azerbaycan savaşı kazanmaya başlayınca müzekere ve diyalog çağrılarını dillendirmeye başladı. Ülkelerin bu tutumu ne kadar ikiyüzlü olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan AGİT Minsk Grubu eski eş başkanı, Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi ve ABD'nin eski Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza'dan Azerbaycan'a destek açıklaması geldi.

Azerbaycan'ın operasyonlarına destek veren Bryza, Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme hakkına sahip olduğunu belirten Bryza, "1993 yılında BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen dört karar var. Ermenistan'ı işgal altındaki Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeye çağırıyor. 1994 yılında düşmanlıklar sona erdi. Ancak Ermenistan henüz ayrılmadı. BM Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası hukukun en yüksek tezahürüdür. Bu nedenle, şu anda Ermenistan uluslararası hukukun dışında ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alma hakkı var." ifadelerini kullandı.

 

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